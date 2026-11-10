‘Cuore in Gioco’, il progetto Sumai: “L’87% degli over 65 è a rischio cardiovascolare”

(Adnkronos) – Il bisogno di prevenzione cardiovascolare tra gli anziani è ampio e in buona parte sommerso. Lo mostrano i risultati di “Cuore in Gioco”, il progetto promosso da Sumai Assoprof (Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana) con il contributo non condizionato di Menarini Ricerche, presentati in Sala Tevere, alla Regione Lazio, nell’incontro ‘Territorio, Case della comunità e pazienti consapevoli’. Realizzato in collaborazione con Asl Roma 1 e Asl Frosinone, il progetto – informa una nota – ha portato lo screening nei luoghi in cui gli anziani già si trovano: i Centri sociali anziani di Roma e le Case di comunità di Roma e Frosinone, da maggio a ottobre 2026. I medici di medicina generale hanno misurato pressione arteriosa, colesterolo totale e glicemia; i cardiologi del territorio hanno svolto le consulenze e il counselling sugli stili di vita. A ogni partecipante è stato consegnato il Diario del cuore per continuare ad autocontrollarsi a casa.

Allo screening hanno aderito 320 persone over 65 – si legge-: 224 donne (70%) e 96 uomini (30%). Le medie del campione sono accettabili (pressione 130/77 mmHg, colesterolo totale 195 mg/dL, glicemia 108 mg/dL), ma dietro le medie si leggono altri numeri: 277 persone su 320 (87%) escono dallo screening con almeno un valore da seguire; 151 ne hanno due o tre insieme e 34 li hanno alterati tutti e tre. Solo 43 (13%) hanno i tre valori nella norma. Pressione arteriosa: 129 persone (40%) hanno valori di ipertensione (115 di grado 1, 14 di grado 2); altre 67 (21%) sono nella fascia normale-alta. Sei persone su dieci hanno quindi un valore pressorio da seguire. Colesterolo totale: 163 persone, poco più della metà, superano i 200 mg/dL; 22 (7%) sono oltre i 240, e 20 di loro sono donne. Glicemia: 124 persone (39%) sono nella fascia alterata tra 100 e 125 mg/dL, condizione che precede il diabete ed è ancora reversibile; 47 (15%) hanno un valore pari o superiore a 126, da confermare con il medico curante.

Uomini e donne mostrano profili diversi. La pressione pesa soprattutto sugli uomini, ipertesi nel 54% dei casi contro il 34% delle donne; il colesterolo sulle donne (54% contro 45%). Gli uomini, che stanno peggio, sono però solo il 30% di chi si è presentato: per raggiungerli servono luoghi e canali diversi, e un counselling calibrato su chi si ha davanti. Sono persone che si consideravano in buona salute, intercettate in un centro anziani nel corso di una mattinata. La parte più numerosa è la ‘fascia grigia’ (pressione normale-alta, colesterolo borderline, glicemia alterata), dove la prevenzione rende di più e che nessun percorso di cura intercetta. Centri sociali anziani e Case di comunità si confermano una porta d’ingresso efficace: la misurazione arriva dove le persone già sono, senza aspettare che siano loro a chiedere aiuto.

“Stiamo definendo l’organizzazione della nuova sanità territoriale. Le Case della comunità – afferma Antonio Magi, segretario generale di Sumai Assoprof – non sono semplici poliambulatori, ma presidi fondamentali per prendere in carico i pazienti cronici complessi vicino a casa ed evitare ricoveri ospedalieri impropri. Il pilastro di questo progetto è la prevenzione: screening e diagnosi precoce non solo tutelano la salute dei cittadini, ma sono indispensabili per contenere i costi e garantire la sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale. Le prime sperimentazioni dei nostri specialisti sul territorio stanno già individuando patologie in soggetti asintomatici, a dimostrazione che siamo sulla strada giusta per un sistema più efficiente”.

Dalla misurazione di impatto, svolta dopo gli eventi e la compilazione dei questionari – dettaglia la nota – emerge che il 78% dei partecipanti ha ritenuto importante modificare il proprio stile di vita e l’81% ha giudicato che annotare ogni giorno i farmaci assunti con il Passaporto Cuore abbia migliorato l’aderenza terapeutica. Lo screening non si chiude con la giornata: ogni partecipante porta i propri valori al medico curante, e le glicemie e i colesteroli oltre soglia vanno confermati e presi in carico nel percorso ordinario. Le Case di Comunità sono la sede naturale per ripetere la rilevazione a distanza di mesi e verificare cosa è cambiato. Il protocollo, con gli stessi parametri e la stessa scheda di raccolta, è pronto per essere esteso ad altri municipi e ad altre Asl.

All’incontro hanno partecipato Alessandro Maselli, Assessore regionale alle Politiche Sociali; Antonio Magi, Segretario Generale di Sumai Assoprof; Elena Inches, Responsabile scientifica del progetto; Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della Asl Roma 1; Arturo Cavaliere, Direttore Generale della Asl Frosinone; insieme a direttori di distretto, medici, professionisti e anziani dei centri sociali coinvolti. Il comitato scientifico è composto da Antonio Magi, Giuseppe Quintavalle e Arturo Cavaliere.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026