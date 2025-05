Cuneo, bimba 4 anni investita a Verzuolo: ricoverata in codice rosso

(Adnkronos) – Una bambina di 4 anni è stata investita oggi, domenica 11 maggio, in centro a Verzuolo, in provincia di Cuneo. La piccola è stata trasportata con l'elicottero del 118 in codice rosso con trauma cranico e agli arti inferiori all'ospedale Regina Margherita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2025