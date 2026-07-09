Cun del grano duro, Cataneo chiama a raccolta i 61 Comuni della Capitanata

Dopo il via libera quasi unanime del Consiglio comunale di Foggia, la richiesta di istituire nel capoluogo dauno la sede della Commissione unica nazionale (Cun) del grano duro punta ora a coinvolgere l’intera provincia. Il consigliere comunale Pasquale Cataneo, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato da 31 consiglieri su 32, ha trasmesso una bozza dello stesso atto ai sindaci e ai consigli comunali degli altri 60 Comuni della Capitanata con l’obiettivo di costruire un fronte istituzionale unitario a sostegno della candidatura di Foggia.

“Le Commissioni uniche nazionali – afferma Cataneo – sono strumenti fondamentali per garantire trasparenza, correttezza e regolazione nella formazione dei prezzi dei prodotti agricoli. Per questo riteniamo che la sede della Cun del grano duro debba essere istituita a Foggia, nel cuore della principale area cerealicola del Paese, storicamente riconosciuta come il Granaio d’Italia.”

L’iniziativa punta a rafforzare la tutela del reddito degli agricoltori, contrastare fenomeni speculativi e assicurare maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, sostenendo un comparto considerato strategico per l’economia agricola del Mezzogiorno.

“La Capitanata – prosegue il consigliere – non può restare ai margini di una scelta così importante. Foggia e la sua provincia rappresentano un territorio centrale per la produzione del grano duro e meritano un riconoscimento concreto, non simbolico. Chiediamo l’applicazione lineare della normativa istitutiva delle CUN, come già avvenuto per altre filiere, affinché la sede della CUN del grano duro sia collocata dove il grano duro rappresenta economia, lavoro, identità e futuro.”

L’ordine del giorno impegna la Giunta comunale ad avviare ogni interlocuzione utile con Governo, Ministero dell’Agricoltura e Regione Puglia per sostenere formalmente la candidatura di Foggia. L’estensione della proposta ai Comuni della provincia punta a superare appartenenze politiche e divisioni territoriali, coinvolgendo tutte le amministrazioni in un’unica iniziativa.

“Tutte le altre sedi delle CUN risultano distribuite tra Mantova, Parma e Forlì – evidenzia Cataneo – mentre il Mezzogiorno resta privo di una sede analoga. Per questo chiediamo che Foggia diventi la sede della CUN del grano duro: sarebbe una scelta coerente, giusta e strategica per tutto il Sud.”

Con la trasmissione della proposta ai 60 Comuni della provincia prende così forma un appello rivolto a sindaci e consigli comunali affinché la richiesta venga sostenuta con un’iniziativa condivisa. “L’obiettivo – conclude Cataneo – è che tutti i 61 Comuni della Capitanata si esprimano con un’unica voce. La difesa del grano duro, degli agricoltori e della dignità economica del nostro territorio non può essere una battaglia di parte, ma deve diventare una battaglia comune. Soprattutto per una provincia che è ultima per disponibilità di reddito pro-capite e tra le prime per spopolamento.



Pubblicato il 9 Luglio 2026