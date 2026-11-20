(Adnkronos) – “Al Centro Studi Americani affrontiamo il grande tema del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, approfondendo come gli scienziati, i tecnologi, la cultura scientifica e l’approccio positivo nei confronti del sapere e del progresso fossero presenti già alle radici della nascita della nazione americana.” Queste le parole di Paolo Gaudenzi, consigliere scientifico del Consolato Italiano a Boston, durante l’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e società negli Stati Uniti”, presso il Centro Studi Americani a Roma. L’evento rientra nell’ambito del Festival della Cultura Americana, quest’anno dedicato ai 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza americana. “Questo elemento è rimasto nella vita degli Stati Uniti e ha costituito uno dei motori del progresso, della fiducia nell’innovazione, nella capacità di impresa e nell’utilizzo della scienza e della tecnologia come generatrici di valore per la società”.

“Comprendere questo elemento della cultura americana permette di capire meglio la società statunitense di oggi, soprattutto in un momento in cui scienza e tecnologia dominano la nostra quotidianità. È anche un grande strumento per comprendere come collaborare meglio e sviluppare i rapporti bilaterali tra l’Italia e questo grande Paese”, ha concluso Gaudenzi.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026