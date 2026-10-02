Cultura, Cannella: “Confronto e domande per dare futuro al nostro passato”

(Adnkronos) – “Dal confronto tra operatori culturali e istituzioni nascono le risposte a quelle domande su arte e cultura. E’ importante porsi delle domande, ma è anche importante dare delle risposte meditate. Oggi viviamo in una società molto veloce, in cui le risposte sono immediate, troppo sintetiche e, spesso, poco profonde. Momenti come questo, invece, consentono di ragionare insieme su come dare un futuro al nostro passato e su come offrire una prospettiva ai nostri giovani talenti. Ecco perché farlo a Milano, al Teatro la Scala, ha un'importanza fondamentale”. Sono le parole del sottosegretario alla Cultura Pietro Cannella, oggi al Teatro alla Scala di Milano alla seconda edizione di ‘Futura. Nuovi sguardi per la Cultura’. Dedicato al confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni, l’evento quest’anno si concentra sul valore delle domande come motore della conoscenza e dell'innovazione. “Ci sono molte iniziative in campo, come il Piano Olivetti, perché la cultura ha anche una funzione di sviluppo economico e sociale e attraverso questo Piano si può dare anche una prospettiva diversa alle periferie. Inoltre, ci sono molte iniziative rivolte ai giovani. I nostri giovani talenti, infatti, hanno la fortuna di vivere in un contesto che ha una semplificazione ultra millenaria, quindi di attingere emozioni e suggestioni che sono il carburante per la loro creatività. Ecco perché il ministero è rivolto al loro valorizzazione”, conclude.

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Pubblicato il 2 Ottobre 2026