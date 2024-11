Cultura, al via bando da 30 milioni ‘missione comune’ per Comuni

(Adnkronos) – L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. mette a disposizione dei Comuni, delle Unioni di Comuni, dei Comuni in forma associata, delle Città Metropolitane, delle Province e delle Regioni un plafond di 30 milioni di euro per mutui sul patrimonio culturale a tasso fisso da stipulare entro il 31 dicembre 2024 con la possibilità di ottenere il totale abbattimento degli interessi per finanziamenti con durata fino a 10 anni. Cultura Missione Comune finanzia interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Inoltre, può essere sostenuto il recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale, e interventi di digitalizzazione. I Comuni che presenteranno domanda entro il 12 dicembre 2024 potranno stipulare mutui a tasso d'interesse completamente abbattuto fino a 10 anni o potranno estendere il contributo su più anni ed allungare la durata del mutuo.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.creditosportivo.it



Pubblicato il 6 Novembre 2024