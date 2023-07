Cudini è il nuovo allenatore del Foggia

Assente per motivi di lavoro o scelta, il patron Nicola Canonico, ma nonostante ciò hanno fatto le sue veci, il direttore generale, Vincenzo Milillo e il diesse Emanuele Belviso, suo braccio destro, rientrato in carica. Il primo a parlare, ieri, è stato il direttore generale Vincenzo Milillo che ha presentato lo staff del nuovo tecnico, Cudini. Cudini si presenta rispondendo ai giornalisti foggiani, partendo dal malumore della piazza che si aspetta risposte diverse dalla società: “la mia presenza qua è data da una decisione societaria e di grosso entusiasmo. Capisco i tifosi e l’ambiente, bisogna azzerare e ripartire. Ringiovanire la squadra ed organico di valore. Foggia è una grossissima occasione che mi consentirà di poter esprimere le mie idee, ci veniamo in fiducia e siamo convinti di poter dare quello che la società si aspetta e sarà il campo a giudicare e vogliamo portare questo scetticismo a nostro favore con le prestazioni in campo”. Sul possibile ripescaggio e ricorso: “Noi abbiamo buttato la base su diversi argomenti, ma siamo realisti e la realtà dice che siamo iscritti in Lega Pro, poi dopo se sarà qualcosa di diverso ci faremo trovare pronti. Sulla partita di Coppa Italia, il 5 agosto contro Catanzaro: “Anche se in ritardo daremo il meglio, c’è qualche squadra che è partita una settimana fa, ma recupereremo il gap”. Sul piano societario o “ridimensionato” chiesto secondo qualche giornalista, l’ex tecnico del Campobasso e Fidelis Andria, ha risposto direttamente il dg: “State chiedendo cose giudicando. Appena partiti non c’è squadra già pronta. Rizzo; Frigerio, Di Noia, Peralta, Schenetti, sono in organico. Dovremo sostituire i ragazzi che sono rientrati alle società di provenienza e rinforzare l’organico con calciatori di valore”. Il diesse Belviso, ritornato a Foggia ha detto: “Ho portato le giovani promesse e chi ha fatto meglio, compreso Frigerio. Partiamo da una base importante e stiamo lavorando per trovare dei giovani e figure importanti che arricchiscono l’organico, stiamo completando la squadra”. “Sto lavorando da 15 giorni. A breve faremo altri annunci. Non è facile anche oggi convincere un giocatore per Foggia per tutti gli episodi che sono successi. Qui c’è un progetto ed una società dietro, per prendere un calciatore ci vuole un po’ di tempo”. Garattoni e Frigerio saranno ancora giocatori del Foggia, salvo clamorose offerte, parola del dg, Milillo. Poi ha ripreso parola il tecnico rispondendo anche ad una domanda sulla sua esperienza se fosse all’altezza del Foggia: “Il 4-3-3 sarà ancora il mio modulo di base. Chi viene a Foggia deve sposare il progetto Foggia. Ripartiremo con il giusto entusiasmo”, Sull’obiettivo del Foggia e se sarà un campionato di vertice: “Non possiamo essere il Catanzaro dello scorso anno o il Bari di due anni fa. Il presidente è stato anche disponibile a vendere ma proposte serie non sono arrivate tranne una che non è stata presa in considerazione perché non consona. Prenderemo giovani importanti insieme a quelli che abbiamo già in organico e ci affidiamo al mister che sappia valorizzare”. Sul ridimensionamento in attimo, Belviso ha risposto: “Lo scorso anno sono stati fatti diversi biennali, quest’anno speriamo di centrare qualche soluzione annuale e prestito da valorizzare. Il calciatore lo devi convincere e cercare anche altre soluzioni”. Sulla sede del ritiro, il dg: “Una delle due sedi, una delle due è quella del Foggia stesso. Domani (ieri, ndr) lo saprete”. Al tecnico gli è stato chiesto se ha avuto garanzie e se ha sentito Delio Rossi: “Io le garanzie tecniche sono quelle che sono di pari passo con i giocatori. Le esigenze che ho da chiedere alla società. Non ho chiesto garanzie ma caratteristiche utili al progetto. Conosco Delio Rossi, con lui ci vinsi un campionato ed è stato un modello ed il 4-3-3 che mi porto dietro è anche frutto della sua conoscenza. Ci siamo risentiti anche di recente e gli faccio i complimenti per il lavoro svolto, ho di lui un ottimo ricordo. Canonico? CI conosceremo strada facendo e non posso che parlarne bene”.Sul modus operandi del tecnico ha risposto: “Mi piace impostare il gioco e non aspettare. L’interpretazione del modulo al di là dei numeri lo fa da padrone. La fase di possesso è quella che dobbiamo trasmettere. La finale persa? Ci sono degli episodi che fanno recriminare, ma la squadra ha fatto il massimo ed alla lunga la gestione della partita di andata ha pesato probabilmente”.

M.I.



Pubblicato il 27 Luglio 2023