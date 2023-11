Cudini carica la squadra:“Vogliamo imporre il nostro gioco allo Zaccheria”

Il Foggia del presidente Canonico deve assolutamente ripartire dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre gare ed un avvio di stagione molto promettente. Contro il Picerno, si è visto a tratti un Foggia irriconoscibile, diverso da quello che ha vinto quattro volte e pareggiato per quattro gare, dove ha comunque dominato o meritato anche di più. Un momento di flessione ci può anche stare però è ora di ripartire e quale migliore occasione per farlo allo “Zaccheria” di fronte ai propri tifosi. Il tecnico Cudini lo sa ed ha detto ieri in conferenza stampa, alla vigilia della gara di questa sera, come riportato anche dal Calcio Foggia sui canali ufficiali: “Abbiamo fatto troppo poco contro il Picerno in ogni fase anche se abbiamo avuto le occasioni per poterla sbloccare. Veniamo da una settimana con tre partite ma è chiaro che non abbiamo ottenuto risultati ma dobbiamo ripartire con entusiasmo e vogliamo fare bottino pieno già da domani. Devo valutare ancora qualche calciatore che potremmo perdere. Dobbiamo creare molte più occasioni da rete e contro il Picerno ne abbiamo create alla fine del primo tempo ma nella ripresa ci siamo disuniti e non dovevamo farlo perchè l’abbiamo pagata. Sicuramente dipende dalla mentalità e nell’avere più attenzione in alcune situazioni. Il Sorrento è una squadra che gioca le partite a viso aperto con un modo ben preciso. Se guardiamo solo i numeri si può dire che siano in difficoltà ma come prestazione non lo sono. Frigeio si allena con noi perchè è un giocatore della prima squadra ma sta giocando con la primavera perchè deve fare minutaggio ma c’è l’aspetto gestionale con la società e il calciatore non è più una questione tecnica. Io voglio allenare gente che vuole rimanere a Foggia non è il caso di Frigerio ma questa situazione non dipende dall’aspetto tecnico perché lui potrebbe tranquillamente giocare con noi. Mister Maiuri è un allenatore che si gioca le partite e lascia giocare. Credo che non verrà a fare le barricate perché non è il suo modo di pensare. Dobbiamo pensare a noi e fare la nostra partita. Nel reparto offensivo è normale ci sia un po’di egoismo nel voler segnare. Abbiamo un reparto avanzato che ha creato poco e dobbiamo migliorare. Carillo sta bene, si è allenato con noi e credo che domani sarà a disposizione. Le reti che abbiamo preso sono scaturite da due letture di gioco che non abbiamo fatto bene su questo potevamo fare meglio anche se può capitare. C’è voglia di migliorarsi e cercare di non ripetere gli stessi errori. Mi aspetto una partita come le altre, dobbiamo fare noi la nostra partita, non veniamo da un periodo negativo. Dobbiamo fare la partita e imporre il nostro gioco con ritmi alti. Sono molto soddisfatto del gruppo che ho e di quello che stiamo facendo”. A dirigere la gara tra Foggia e Sorrento sarà il signor Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 4 Novembre 2023