“Questa Guida è un sinonimo di eccellenza e di qualità, uno strumento per conoscere le realtà del nostro territorio, che sono un motivo di orgoglio per tutta la nazione e di notorietà all’estero. Credo che sia importante valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico”, ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, a margine della presentazione della Guida d’Italia 2027 de L’Espresso all’HangarBicocca di Milano.



Pubblicato il 26 Novembre 2026