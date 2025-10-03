CTF gratuita “SpeedHack”: la sfida cyber di CyberSecurityUp

(Adnkronos) – La cybersicurezza non è solo difesa, ma anche competizione e formazione sul campo. È questa la filosofia alla base di “SpeedHack – Operazione Chimera”, la nuova Capture The Flag (CTF) ideata da CyberSecurityUp. A partire dalle ore 15:00 del 10 ottobre 2025, si aprirà una gara online gratuita della durata di tre ore, che vedrà i partecipanti impegnati a conquistare 12 flag in uno scenario di crisi internazionale simulata: un casinò di Praga sotto attacco, server compromessi ad Atene e un’inquietante fuga di dati governativi ad Atlanta. L'evento si propone come un punto di incontro per curiosi, appassionati e professionisti, un’occasione per cimentarsi in una caccia al tesoro digitale basata su crittografia, reverse engineering, sicurezza web e indagini forensi. L'elemento distintivo è l'estrema accessibilità: l’assenza di costi di iscrizione e di barriere tecniche all’ingresso permette a chiunque abbia una connessione internet e spirito investigativo di accettare la sfida. Il modello CTF è da tempo riconosciuto come una metodologia vincente nel mondo della cybersecurity, ampiamente adottato da università e aziende quale “palestra” per testare competenze reali in scenari critici simulati. Una CTF, in sintesi, è una caccia al tesoro informatica: i partecipanti affrontano sfide di crittografia, analisi forense, sicurezza web e reverse engineering per trovare le “flag”, stringhe nascoste in sistemi digitali simulati. “Operazione Chimera” si articola attraverso tre missioni ambientate nelle città chiave del racconto. Ogni sfida rappresenta un tassello di una trama avvincente che solo i più rapidi e intuitivi sapranno ricomporre. L'obiettivo primario è coniugare divertimento e valore formativo, offrendo l'occasione di acquisire strumenti utili in scenari reali e di mettersi nei panni di un cyber-investigatore. La competizione si concluderà con l’assegnazione di riconoscimenti al vincitore. Il primo classificato verrà premiato con: Diploma di HackMeUP Speed Hack Legend: il vincitore del track di hacking riceverà il diploma; T-Shirt commemorativa: in premio la maglietta celebrativa “IO SONO LEGGENDA”; Hall of Fame: il nome del vincitore sarà immortalato nella HackMeUP Speed Hack Legends; Corso gratuito a scelta: i vincitori potranno scegliere un percorso Blue Team tra quelli disponibili sul sito https://www.cybersecurityup.it. Inoltre, l'organizzazione ha previsto un benefit formativo per tutti i partecipanti: uno sconto esclusivo sul corso di Ethical Hacking in partenza il 28 ottobre, un’opportunità per proseguire il cammino di apprendimento cyber anche oltre la competizione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



