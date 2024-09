Csm, plenum sospende la consigliera laica Natoli

(Adnkronos) – Con 22 voti a favore il plenum del Csm ha votato per la sospensione della consigliera laica, eletta in quota FdI, Rosanna Natoli, dopo la vicenda del colloquio privato avuto nei mesi scorsi, mentre era ancora membro della sezione disciplinare, con la giudice catanese Maria Fascetto Sivillo, sottoposta a un procedimento disciplinare. I voti contrari sono stati 6, due le schede bianche. ''Ho la coscienza a posto, sono a posto con me stessa e con la mia famiglia e quelli che mi conoscono sanno che non sono una immorale", ha commentato Natoli durante la riunione del plenum del Csm. "Non ho interesse a continuare l’esperienza consiliare ma ho il dovere nei confronti di chi mi ha eletto di rispondere e chi mi eletto ha il diritto di capire se chi mi indaga è andato oltre il suo potere’", ha aggiunto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Settembre 2024