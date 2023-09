Csm, Nicola Gratteri nuovo procuratore di Napoli

(Adnkronos) – Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Lo ha nominato a larga maggioranza Consiglio superiore della magistratura. Gratteri lascia la procura di Catanzaro e prende il posto lasciato vacante da Giovanni Melillo, nominato nel 2022 procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Gratteri ha ottenuto 19 voti, prevalendo sugli altri due candidati proposti dalla commissione per gli incarichi direttivi: 5 voti sono andati a Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, e 8 a Rosa Volpe, aggiunto a Napoli. In suo favore hanno votato, tra gli altri, il vicepresidente, Fabio Pinelli, e il procuratore generale della Cassazione, Luigi Salvato.

A Gratteri sono andati i voti di tutti i consiglieri laici, di centrodestra, Iv e M5S, tranne Roberto Romboli (Pd), del gruppo di Magistratura indipendente, del togato di Unicost Antonio Laganà e dell'indipendente Andrea Mirenda. Per Amato hanno votato gli altri 3 togati di Unicost, la prima presidente della Cassazione Margherita Cassano e l'indipendente Roberto Fontana. Gli 8 voti per Rosa Volpe sono stati quelli del gruppo di Area, di Domenica Miele, togata di Magistratura democratica, e del laico in quota Pd Roberto Romboli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Settembre 2023