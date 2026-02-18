Attualità

Csm, Mattarella presiede seduta plenum: “Serve rispetto per questa istituzione”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Prima di dare la parola al relatore, vorrei aggiungere che sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio". Così Sergio Mattarella, aprendo i lavori del plenum del Csm, a Palazzo Bachelet. "Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni – ha sottolineato il capo dello Stato – Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte delle altre istituzioni nei confronti di questa istituzione".  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano Cortina, presidente Shakhtar dona 200mila dollari a Heraskevych dopo squalifica per casco con atleti ucraini uccisi in guerra

47 minuti fa

Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

47 minuti fa

Ucraina, raid della Russia mentre a Ginevra proseguono i colloqui

55 minuti fa

Decreto energia, tagli alle bollette: quanto si potrebbe risparmiare

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio