Csm, Mattarella presiede seduta plenum: “Serve rispetto per questa istituzione”

(Adnkronos) – "Prima di dare la parola al relatore, vorrei aggiungere che sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio". Così Sergio Mattarella, aprendo i lavori del plenum del Csm, a Palazzo Bachelet. "Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni – ha sottolineato il capo dello Stato – Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte delle altre istituzioni nei confronti di questa istituzione".

Pubblicato il 18 Febbraio 2026