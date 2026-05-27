Attualità

Crystal Palace-Rayo Vallecano: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Conference League. Oggi, mercoledì 27 maggio, il Crystal Palace sfida il Rayo Vallecano – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto della terza competizione europea. Gli inglesi arrivano all'appuntamento dopo aver battuto gli ucraini dello Shakthar Donetsk in semifinale, mentre gli spagnoli hanno superato i francesi dello Strasburgo.  La finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Crystal Palace (3-4-3): Henderson, Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. All. Glasner. 
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao. All. Perez.  Crystal Palace-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Chi l’ha visto, oggi 27 maggio: la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi

12 minuti fa

Maggio rovente, picco del caldo poi leggero calo termico con temporali sparsi

24 minuti fa

Palermo, incendio in azienda di noleggio auto: a fuoco una decina di mezzi

43 minuti fa

Sonepar Italy al Sps Italia, debutta il nuovo corso di Cignoli

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio