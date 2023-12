Crosetto in Polonia e Lettonia per il saluto al contingente italiano

(Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto è arrivato oggi nella base di Malbork, in Polonia, per portare il proprio saluto al contingente italiano impegnato nella missione di Air policing, a difesa dello spazio aereo. Qui ha incontrato il maggiore generale Ireneusz Starzynski, comandante del centro delle operazioni aeree polacco. Domani mattina Crosetto sarà a Riga, dove sono impegnati i militari dell’Esercito a Camp Adazi. “È importante che lo Stato e la Repubblica facciano sentire alle persone che lo servono che gli sono vicine, soprattutto quando queste persone, in periodi in cui quasi tutto il resto d’Italia sarà a casa con i propri cari, saranno a migliaia di km a difendere la pace, a rappresentare gli interessi di tutti gli altri che in quel momento si riposeranno a casa. Per questo è giusto ringraziarli, ricordare che la Repubblica è consapevole dei loro sacrifici e del loro lavoro”, ha detto il ministro della Difesa a margine del saluto ai militari italiani nella base di Malbork. In Polonia Crosetto ha avuto anche un "ottimo incontro con il Vice Ministro della Difesa Zalewski che ha espresso apprezzamento per l’impegno della Difesa italiana nel Paese e grande interesse a portare avanti iniziative comuni ambito militare, industriale e in organizzazioni internazionali", ha scritto su X il ministro della Difesa. (dall’inviata Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2023