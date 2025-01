Crollo palazzina Catania, trovato presunto disperso: aveva cellulare spento

(Adnkronos) – Sarebbe stato rintracciato l'uomo che ieri sera sembrava potesse essere disperso nel crollo della palazzina avvenuto nel rione di San Giovanni Galermo, a Catania, dopo un'esplosione dovuta a una fuga di gas. L'uomo ritenuto disperso aveva semplicemente il cellulare spento. A confermarlo il sindaco di Catania Enrico Trantino. Intanto le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro nella zona. Le operazioni sono proseguite nella notte. Le squadre hanno iniziato a lavorare sulle macerie della palazzina non appena i livelli di gas nella zona si sono abbassati. Quattordici i feriti, di cui sono uno grave ma non in pericolo di vita. Sul posto sono concentrate tutte le squadre del comandi, le unità cinofile e la squadre Usar di ricerca e soccorso. Circa 150 persone sono state fatte evacuare dalla zona per sicurezza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Gennaio 2025