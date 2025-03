Crollo palazzina a Bari, trovata donna ancora viva sotto le macerie

(Adnkronos) – E' stata trovata ed è ancora viva la 72enne dispersa da ieri, dopo il crollo della palazzina a Bari. A quanto apprende l'Adnkronos i soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con lei e stanno lavorando per liberarla dai detriti dell'edificio. L'anziana, secondo quanto si è appreso, sarebbe rimasta a vivere nella palazzina di via De Amicis, angolo via Pinto, nel quartiere Carrassi, nonostante l'ordinanza comunale di sgombero del febbraio dell'anno scorso. Alcuni abitanti di una palazzina attigua ieri notte sono stati ospitati per sicurezza in strutture di ricovero messe a disposizione dal Comune, presso parenti e camere, rese disponibili da un hotel. Intanto una indagine contro ignoti per crollo colposo è stata aperta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari. L'anno scorso il 24 febbraio la palazzina di cinque piani, forse l'ultimo frutto di una sopraelevazione nel corso degli anni, era stata sgomberata in base a una ordinanza comunale. Una ventina di famiglie avevano trovato posto altrove. Nei giorni scorsi erano iniziati lavori di consolidamento. A cedere potrebbe essere stato, secondo le prime ipotesi, un pilastro centrale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2025