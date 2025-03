Crollo palazzina a Bari, salva 74enne: in rianimazione con costole rotte, è cosciente

(Adnkronos) – Ha trascorso una notte tranquilla, ed è cosciente e vigile Rosalia De Giosa, la donna di 74 anni ricoverata nel reparto di rianimazione in osservazione nel Policlinico di Bari dopo essere stata salvata ieri sera tra le macerie della palazzina di via De Amicis crollata l'altro ieri nel capoluogo pugliese. Ha riportato la rottura di due costole. E' stata lei stessa a segnalare con dei lamenti la sua presenza ai vigili del fuoco che sono riusciti a individuarla nei pressi della zona dell'ingresso della casa. Sarebbe stata la porta blindata a creare una sacca d'aria e a proteggerla dalla caduta dei massi consentendole di sopravvivere per circa 26 ore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2025