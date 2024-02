Crollo Firenze, senza sosta operazioni dei Vigili del fuoco: si cerca ultimo disperso – Video

(Adnkronos) – Dopo la terza notte di lavoro, prosegue senza sosta tra le macerie nel cantiere di via Mariti a Firenze il lavoro dei Vigili del fuoco del nucleo Usar (Urban Search And Rescue) nelle operazioni di ricerca dell'ultimo disperso e di messa in sicurezza di travi e parti pericolanti nell'area del crollo. Si cerca Bouzekri Rachimi, 56enne marocchino, residente a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2024