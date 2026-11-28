Il Foggia crolla allo Zaccheria contro la Casertana e scivola al penultimo posto in classifica. Chiamati a conquistare una vittoria dopo un avvio di campionato complicato, con 15 punti raccolti in altrettante gare, i rossoneri incassano un netto 0-3. Gli ospiti, decimi prima dell’incontro con 21 punti, gestiscono la partita con concretezza e sfruttano le incertezze della squadra di casa. Non basta il cambio in panchina a invertire la rotta. Al debutto alla guida del Foggia, Emanuele Troise sceglie il 4-3-3 e rilancia dal primo minuto Coulibaly e Panico. Assenti Gallo, squalificato, e Demeter, fuori lista. Prima del fischio d’inizio, uno striscione di contestazione compare in curva sud, a testimonianza del clima teso che accompagna la formazione rossonera. Le due squadre cominciano a viso aperto, senza creare occasioni di particolare rilievo. L’equilibrio si spezza al 14’, quando la Casertana approfitta di un errore del Foggia in fase di impostazione: Azarovs perde il pallone, Castelli lo recupera e, con Saro lontano dai pali, serve Manconi, che insacca senza difficoltà. I padroni di casa tentano una reazione, ma la manovra resta fragile e poco incisiva negli ultimi metri. Al 27’ gli ospiti vanno vicini al raddoppio. Berra si lascia scavalcare dal pallone in area e Castelli conclude sull’esterno della rete. Prima dell’intervallo, l’unico episodio degno di nota per il Foggia nasce da un cross di Panico: Kontek interviene in modo impreciso e manda la sfera tra le braccia di De Lucia. Il primo tempo termina senza recupero. Nella ripresa ci si attende un Foggia più aggressivo, ma è ancora la Casertana a mostrare maggiore brillantezza. Dopo appena tre minuti, Saro è costretto a un’uscita d’emergenza su Manconi e devia il pallone in angolo. Al 57’ arriva lo 0-2: Caporale cambia gioco e trova Castelli, che calcia di destro sul primo palo, superando il portiere rossonero. Sotto di due reti, il Foggia non riesce a costruire occasioni concrete e lascia spazi alle ripartenze avversarie. Neppure i cambi modificano l’inerzia della gara. In pieno recupero, al 94’, Manconi firma la doppietta personale e chiude i conti sullo 0-3. Il ko interno lascia i rossoneri al penultimo posto e accresce le preoccupazioni per il prosieguo della stagione. Troise dovrà trovare rapidamente le risposte necessarie per interrompere una crisi sempre più difficile da gestire. La Casertana, invece, torna a casa con tre punti conquistati grazie a una prestazione concreta e alla capacità di capitalizzare gli errori del Foggia.



Pubblicato il 28 Novembre 2026