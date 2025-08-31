Attualità

Crolla struttura luci a concerto nel salernitano, paura per Raphael Gualazzi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Paura ieri sera a Montecorice, nel salernitano, durante il concerto di Raphael Gualazzi, quando una pesante impalcatura con luci montate ha ceduto improvvisamente, crollando a pochi centimetri dall'artista che si trovava sul palco. La scena è stata ripresa da diversi spettatori che stavano filmando l'esibizione di Gualazzi.    La vicenda è stata commentata sui social anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli. "Gli spettacoli devono essere momenti di divertimento e di condivisione, non devono trasformarsi in tragedie. La sicurezza deve venire prima di tutto, non si può continuare a tollerare che strutture improvvisate e allestimenti precari mettano in pericolo la vita di chi sta sul palco e del pubblico presente. È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire”, sottolinea il deputato di Alleanza Verdi–Sinistra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2025

