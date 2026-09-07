Attualità

Crolla il solaio di un negozio in via Cola di Rienzo: 4 soccorsi ed estratti da macerie

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Crollo in una palazzina in fase di ristrutturazione in via Cola di Rienzo, a Roma. Dalle prime informazioni, sarebbe crollato il solaio di un negozio all'interno dell'edificio. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dai vigili del fuoco. Fortunatamente, le persone soccorse non avrebbero riportato ferite e risultano in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause del crollo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Farmaceutica, Gregis (Bayer): “Ricerca scientifica in calo di 10 punti in 10 anni”

20 minuti fa

“Spenga il telefono”, Nanni Moretti interrompe la proiezione a Venezia

23 minuti fa

Antonella Clerici in lacrime a ‘È sempre mezzogiorno’, il ricordo di Dimitri Tollini

24 minuti fa

Reinova lancia Nexus, l’intelligenza artificiale che apprende dai test di laboratorio

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio