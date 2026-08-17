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Crolla balcone mentre stende i panni, grave donna di 56 anni a Palermo

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(Adnkronos) – Una donna di 56 anni di Palermo è rimasta gravemente ferita per il crollo del balcone sui cui si trovava mentre stendeva i panni. E' accaduto a Palermo dove i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Paolo Emiliani Giudici. La donna è stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso. Le cause del crollo sono in fase di accertamento. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

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