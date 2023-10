Crolla albero in autostrada, 43enne muore schiacciato su A20 Messina-Palermo

(Adnkronos) – Tragedia nel Palermitano. Un uomo di 43 anni è morto mentre percorreva l'autostrada A20 Palermo-Messina, dopo che un albero che si trovava ai lati della carreggiata si è abbattuto sulla sua auto tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. Il grosso tronco improvvisamente crollato ha colpito la vettura che percorreva l'autostrada in direzione Palermo. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente si è verificato stamani all'alba. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. Sul posto la Polizia stradale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Ottobre 2023