Croazia-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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La Croazia torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la Nazionale balcanica affronta il Ghana – in diretta tv e streaming – nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Croazia è stata battuta dall'Inghilterra per 4-2 all'esordio, mentre ha sconfitto Panama 1-0 nella seconda giornata. Anche il Ghana ha battuto con lo stesso risultato Panama, per poi pareggiare 0-0 con l'Inghilterra. La sfida tra Croazia e Ghana è in programma oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23. Ecco le probabili formazioni:

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Marco Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. Ct. Dalic.

Ghana (4-3-3): Asare; Adjetey, Opoku, Mensah, Sibo; Yirenkyi, Sulemana, Senaya; Ayew, Williams, Semenyo. Ct. Queiroz Croazia-Ghana sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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Pubblicato il 27 Giugno 2026