Croazia, attacco con coltello in una scuola elementare: uccisa una bambina

Una bambina di 7 anni è stata uccisa, almeno cinque alunni e un'insegnante sono rimasti feriti in un attacco con coltello in una scuola elementare di Zagabria, in Croazia. Lo rende noto il ministero della Salute croato, secondo quando riporta l'agenzia di stampa Hina. La polizia croata ha spiegato che l'aggressione è avvenuta questa mattina nella Precko Elementary School. Responsabile ''un giovane uomo'' che ora è stato preso ''in custodia dalla polizia''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2024