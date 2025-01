Critiche alla gestione del servizio da parte di Amiu Puglia

Si è svolta ieri una seduta monotematica del Consiglio Comunale di Foggia incentrata sulla gestione della società partecipata AMIU. Al termine della lunga discussione protrattasi fino alle ore 15.00 – che ha visto la partecipazione della presidente di AMIU Antonella Lomoro e del direttore Antonello Antonicelli – la minoranza ha abbandonato l’aula.

“Il servizio è stato affidato per nove anni ad un costo di 200 milioni, ma i cassonetti sono vecchi e la pianta organica è sottodimensionata”, ha detto l’ex candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro, che ha ricordato le indagini giudiziarie in corso su AMIU, a cominciare proprio dall’affidamento del servizio.

Per questo, ha aggiunto Di Mauro, serve l’autonomia gestionale di Foggia.

“Revoca del contratto e rotazione dei dirigenti coinvolti nelle indagini, a scopo cautelare e non punitivo”, la sollecitazione giunta, invece, dall’ex candidato sindaco civico Antonio De Sabato.

Gli fa eco il consigliere Giuseppe Mainiero: “Da quando il Comune di Foggia è entrato in AMIU, la società ha registrato utili per 40 milioni, che hanno permesso a Bari di gestire il servizio con i soldi dei foggiani”.

Le conclusioni dell’esecutivo affidati alla sindaca Maria Aida Episcopo e agli assessori Lucia Aprile e Davide Emanuele.

“Gli interventi conclusivi dell’assessora al ramo e dell’assessore alle partecipate e mio erano stati più volte annunciati dalla presidente del Consiglio: mi sarei aspettata quindi un comportamento ben diverso e l’ascolto della nostra replica – ha dichiarato la sindaca -. Noi stiamo dando seguito a quanto delineato nelle nostre linee programmatiche, non avendo nulla da nascondere e nessun confronto da temere, a differenza di chi oggi parla di stracciare un contratto vincolante fino al 2031 senza ovviamente preoccuparsi delle ripercussioni a ogni livello che questo comporterebbe, e di chi ha firmato per anni e anni bilanci che oggi contesta in un pacchetto ‘retorico’ unico o da chi dell’allora maggioranza aveva anche dirette responsabilità, poteri e doveri di verifica e controllo – ha continuato -. Mi gratifica però pensare che le cittadine e i cittadini, con cui mi rapporto quotidianamente e direttamente, possano avere prestato la massima attenzione alle nostre parole qui nell’aula e nei nostri report fedeli. Da sempre, non apprezzo le generalizzazioni avvilenti, a maggior ragione sulla mia città, sulle persone che la abitano, sui lavoratori che prestano la loro professionalità al servizio della comunità: ascoltarle nella massima assemblea cittadina rappresenta una sconfitta per la politica tutta, non solo per chi le esprime”.

“AMIU rappresenta la più grande società pubblica del Mezzogiorno e può vantare un management di alta professionalità – ha spiegato l’assessore alle Partecipate Davide Emanuele -. Dal 2023, abbiamo assistito a miglioramenti tangibili, testimoniati da riscontri oggettivi come l’incremento della raccolta differenziata. Questi progressi sono il frutto di un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti, quando la società era costretta a operare senza un contratto definitivo, limitando la sua capacità di pianificazione e investimento. Con il nuovo affidamento, la società ha potuto avviare numerosi investimenti, e molti altri ne seguiranno. Questo ha creato le condizioni per migliorare ulteriormente il servizio, con l’obiettivo di raggiungere standard sempre più elevati. Gli investimenti non riguardano solo l’infrastruttura e la logistica, ma anche la formazione del personale e l’implementazione di tecnologie avanzate per una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti.

Il nostro compito è salvaguardare la gestione pubblica in un settore delicato come quello dei rifiuti, valorizzando la presenza di una società in house e implementando un piano industriale che ci prepari alle sfide future. Siamo consapevoli che la gestione dei rifiuti è una questione centrale per il benessere della comunità e per la tutela dell’ambiente. Pertanto, il nostro impegno è rivolto a garantire servizi sempre più efficienti, trasparenti e capaci di rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione”.

Dopo anni di incertezze e ritardi, l’amministrazione Comunale di Foggia annuncia con soddisfazione la conclusione dei lavori presso la discarica di Passo Breccioso. Un’opera che era rimasta incompleta per lungo tempo, causando preoccupazioni e potenziali danni economici al Comune.

Grazie all’impegno costante e alla determinazione di questa Amministrazione, i lavori necessari sono stati finalmente ultimati. Mercoledì prossimo, i collaudatori designati dalla Regione sottoscriveranno l’atto di collaudo, sancendo ufficialmente la conclusione di questa lunga vicenda.

“La chiusura dei lavori sulla discarica di Passo Breccioso rappresenta un risultato significativo per la nostra città – ha annunciato l’Assessora all’Ambiente Lucia Aprile -. Si tratta di un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra il Comune di Foggia e la Regione Puglia, che ci permetterà di evitare un grave danno economico stimato in sei milioni di euro. Questo risultato è la testimonianza del nostro impegno per una gestione ambientale responsabile e sostenibile”. Ora, il Comune di Foggia potrà avviare le interlocuzioni necessarie con la Regione Puglia per evitare un danno economico significativo stimato in sei milioni di euro. Questo risultato è un passo fondamentale per tutelare le casse comunali e garantire una gestione più efficiente e responsabile dei rifiuti.

“Non possiamo permetterci di lasciare questioni irrisolte che gravano sulle future generazioni – conclude Aprile -. Il nostro obiettivo è quello di mettere in atto politiche ambientali che assicurino un futuro più pulito e sicuro per i cittadini di Foggia. Continueremo a lavorare per migliorare la gestione dei rifiuti e per promuovere iniziative che vadano nella direzione di una città più verde e sostenibile”



Pubblicato il 18 Gennaio 2025