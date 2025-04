Cristiano Ronaldo, la dedica speciale per la figlia Bella e il ricordo del gemellino morto

(Adnkronos) – "Buon compleanno, amore mio. Il nostro amore è sempre con te", con queste parole Cristiano Ronaldo ha celebrato sui social il compleanno di Bella, la figlia nata il 18 aprile del 2022 dall'amore con Georgina Rodriguez. Il calciatore portoghese ha rivolto poi un pensiero al gemellino, Angel, morto lo stesso giorno, dopo il parto. Cristiano Ronaldo ha condiviso un tenero scatto in cui abbraccia la figlia Bella che il 18 aprile ha compiuto 3 anni. Anche la mamma, Georgina Rodriguez ha condiviso sui social i suoi auguri per la piccola. La modella argentina ha postato un video che ritrae papà Ronaldo mentre gioca con Bella: "Questo video con papà è tra i miei preferiti. Tanti auguri e grazie mille per avermi scelta come mamma" si legge nella dedica. Cristiano Ronaldo, dopo gli auguri per la figlia, ha aggiunto una piccola dedica al gemellino Angel morto poco dopo il parto a causa di alcune complicanze: "È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte di nostro figlio. È il dolore più grande che i genitori possano provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile. Piccolo, sei il nostro angelo, ti ameremo per sempre", queste le parole dei due genitori che sui social avevano annunciato nel 2022 la scomparsa del gemellino, senza aggiungere ulteriori dettagli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Aprile 2025