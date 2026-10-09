Attualità

Crispino (Polimi): “Sabbia da termovalorizzatori in pavimentazioni stradali”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Il mio intervento ha riguardato gli esiti di una lunga sperimentazione condotta con Officine dell'Ambiente su sabbia da termovalorizzatori, che trovano ormai una applicazione in ambito stradale, in particolare nelle pavimentazioni. È un risultato molto importante, che è stato raggiunto insieme a tanti partner, tra cui l'Anas: insieme a loro abbiamo condotto delle verifiche di campo sperimentali in strada e abbiamo potuto appurare effettivamente che questa tecnologia si può usare. E questa è una grande notizia per l'ambiente”. Lo ha detto Maurizio Crispino, professore di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti al Politecnico di Milano – Polimi, intervenendo all’evento ‘Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro’, organizzato a Bologna nell'ambito di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Gemelli siamesi, neurochirurgo Giussani: “Con gli avatar separazioni più precise e sicure”

11 minuti fa

Conta (Officina dell’Ambiente): “Anas ha sposato un progetto di circolarità”

17 minuti fa

Terremoto oggi a Livorno, scossa di magnitudo 3.3 con epicentro sulla costa: avvertita dalla popolazione

17 minuti fa

Cida celebra 80 anni di rappresentanza competenza e impegno a servizio Paese

18 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio