Crisi politica al Comune di Foggia: spunta l’idea del direttore generale

Continuano le trattative fra la sindaca e i partiti per affrontare la crisi politica al Comune di Foggia. Non più riunioni plenarie bensì costituite da singole delegazioni in modo da essere più chiari, più diretti, più operativi, eventualmente. Oggi è in programma un ulteriore incontro per cui è stata convocata anche la giunta. Sono diverse le indiscrezioni che girano riguardo a un eventuale cambio degli assessori e a fronte di una geografia consiliare mutata dopo le elezioni regionali. Nessuna conferma finora: i partiti temono anche l’azzeramento non intendendo sconfessare i loro delegati. Ma spuntano altri rumors da fonti interne al palazzo. Nel valzer delle consultazioni, sarebbe emersa l’idea di dotarsi di un direttore generale (si fa il nome del giornalista Micky De Finis) che fungerebbe anche da raccordo fra consiglio comunale e giunta, uno “scollamento” di cui si sono spesso lamentati i rappresentanti della maggioranza. La figura è prevista dal Tuel e nominata dal sindaco. Il Pd, che vorrebbe un altro assessore oltre Emanuele e Amatore, potrebbe ritenersi soddisfatto da questa scelta -sempre che il nome del possibile candidato risulti gradito- in accordo con il M5s. Sarà questa la chiave per uscire dal groviglio politico o potrebbe essere la stessa prima cittadina a subirla? Resta da capire, inoltre, se gli altri gruppi consiliari siano d’accordo e se una scelta del genere, in un Comune di 150mila abitanti, sia proprio necessaria.

Paola Lucino



Pubblicato il 5 Marzo 2026