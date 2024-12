Crisi governo Francia, Le Pen gela Macron: “Posso votare di nuovo mozione di censura”

(Adnkronos) – "Che nessuno pensi che d'ora in poi avrò le mani legate. Posso benissimo votare ancora una volta una mozione di censura". A dichiararlo è stata la capogruppo Rn all'Assemblea Nazionale francese, Marine Le Pen, in un'intervista a 'Le Figaro', dopo che ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, nel discorso alla nazione all'indomani del voto di censura contro il governo di Michel Barnier, ha annunciato che la Francia avrà un nuovo premier nei prossimi giorni. Le Pen ha giudicato il discorso del presidente francese "pericoloso" ed ha parlato di un "presidente alla deriva, isolato, che cerca di riprendere il controllo in un tentativo disperato – anche calpestando le nostre istituzioni". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Dicembre 2024