Crisi al Consiglio comunale di Foggia, la sindaca minaccia le dimissioni e incontra la maggioranza

Al Comune di Foggia spirano venti di crisi, con la sindaca Maria Aida Episcopo, eletta nel 2023 con il sostegno di una coalizione di centrosinistra, che sembrerebbe valutare l’ipotesi di dimissioni. La tensione ha raggiunto il culmine dopo che la seduta odierna del Consiglio comunale, dedicata all’approvazione del bilancio, è stata disertata. A seguito dell’accaduto, la sindaca si è ritirata nel suo ufficio e ha iniziato a incontrare alcuni membri della sua maggioranza. Da tempo il clima politico a Palazzo di Città era caratterizzato da frizioni interne, ma le ultime ore sembrano aver fatto deflagrare la situazione.

I segnali di questa crisi sono giunti subito dopo il rimpasto di giunta avvenuto ieri. In tale occasione, Episcopo ha revocato gli incarichi agli assessori Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano, che fino a quel momento si occupavano rispettivamente delle Attività produttive e della Polizia locale. La sindaca ha inoltre deciso di assumere personalmente la delega all’Urbanistica, togliendola a Giuseppe Galasso, lasciandogli comunque la responsabilità sui Lavori pubblici. Contestualmente, è stato nominato Luigi Iorio come nuovo assessore alle Attività produttive. La situazione appare quindi sempre più intricata, con una maggioranza scossa da contrasti che minacciano di compromettere gli equilibri politici e amministrativi della città.



Pubblicato il 8 Giugno 2026