La seduta del Consiglio comunale di ieri si è conclusa alle 11:55, dopo che l’opposizione ha garantito il numero legale con 18 consiglieri presenti in aula. I banchi della maggioranza sono rimasti quasi vuoti: assenti i rappresentanti principali della coalizione (Pd, M5S, gruppo Decaro), così come gli assessori e l’intera giunta. All’ordine del giorno erano previsti argomenti di grande rilevanza, partendo dai debiti fuori bilancio fino al PUG.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, ha commentato che la seduta ha sancito un fallimento politico, sottolineando come non ci sia più una maggioranza a governare la città. Ha invitato pertanto la sindaca a prenderne atto, sostenendo che i cittadini meritano risposte. La sindaca Maria Aida Episcopo ha garantito che il suo lavoro procederà con regolarità.



Pubblicato il 6 Febbraio 2026