(Adnkronos) – Recupero delle eccedenze alimentari, sostegno alle famiglie e riutilizzo dei beni: sono gli obiettivi di Borgo Hub Solidale, il progetto avviato dal Comune di Borgosatollo, in provincia di Brescia, attraverso la riqualificazione di una sede comunale inutilizzata. “Si tratta di un progetto che coniuga una sede comunale che era vuota e che è stata riqualificata per essere destinata a finalità solidali, gestito dall’associazione di volontariato Borgo Solidale”, racconta la sindaca Elisa Chiaf intervenendo a Verona nell’ambito della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci durante la quale sono stati assegnati i riconoscimenti della 11^ edizione del Premio di Fondazione Sodalitas “Cresco Award – Città Sostenibili”, diventato un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione e la diffusione delle buone pratiche di sostenibilità territoriale. Borgosatollo ha ricevuto il Premio Impresa Aragorn con il riconoscimento “Partnership per Comunità Sostenibili”.

“L’associazione era già attiva sul territorio nella raccolta e distribuzione di pacchi alimentari e vestiario, soprattutto a favore delle famiglie in difficoltà. Con la nuova sede sono state potenziate attrezzature e strumentazioni per ampliare quantità e tipologia dei beni raccolti. Soprattutto alimentari, passando dai soli secchi anche ai freschi. Ovviamente è aumentata la quantità dei beni raccolti e quindi la quantità di famiglie che vengono supportate grazie alla distribuzione di questi beni”, aggiunge la sindaca. Una parte importante dell’attività riguarda il recupero delle eccedenze alimentari. “Questi beni vengono peraltro sottratti al tema delle eccedenze alimentari, quindi insomma si riesce a recuperare cibo che viceversa andrebbe distrutto quando ancora in buone condizioni”, sottolinea Chiaf.

Il progetto ha coinvolto anche la raccolta e la distribuzione dei beni non alimentari, in particolare abbigliamento. La nuova sede, più visibile e facilmente accessibile, è diventata un centro aperto al pubblico. “Tutta la parte dei beni non alimentari, quindi del vestiario eccetera, è aumentata significativamente ed è diventata un centro di distribuzione aperto al pubblico”, spiega la sindaca. “È diventato un mercatino vintage in cui chiunque può accedere e scegliere di utilizzare beni che non vengono quindi buttati, ma vengono riutilizzati anche in ottica di sostenibilità”.

L’iniziativa ha contribuito a modificare anche l’approccio dei cittadini al riuso. “È cambiato l’approccio anche delle famiglie e della cittadinanza di Borgosatollo che va al Borgo Hub per vedere i vestiti usati, sceglierli come giusto che sia nell’ottica del riutilizzo dei beni vintage”. A rafforzare il progetto è arrivato anche il coinvolgimento di nuovi volontari, tra cui giovani. “Una bella spinta arriva dal volontariato e anche dalla nuova carica con cui l’associazione sta vivendo questa esperienza con l’adesione di nuovi volontari anche più giovani proprio nell’ottica di aumentare questa attività e anche con la piacevolezza dello stare insieme e del gestire un servizio che dà ritorni concreti per la cittadinanza”, conclude.

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Pubblicato il 29 Novembre 2026