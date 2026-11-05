Cresce l’uso di app per il riscaldamento contro caro energia e bollette

(Adnkronos) – Il ritorno dei rincari sul mercato energetico e gli aggiornamenti tariffari diffusi da ARERA stanno riportando l’attenzione di famiglie e imprese sulla gestione dei consumi, in una fase segnata anche dal progressivo superamento dei regimi tutelati. L’instabilità geopolitica internazionale e l’aumento dei prezzi all’ingrosso del gas naturale e dell’energia elettrica registrato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) hanno contribuito a spingere verso l’alto i costi dell’energia, modificando anche i comportamenti dei consumatori.

A questo quadro si aggiunge la scadenza del 31 marzo 2027 per il Servizio a Tutele Graduali (STG) destinato a microimprese, piccole e medie imprese e clienti domestici non vulnerabili che non avevano scelto il mercato libero. ARERA ha avviato le comunicazioni in bolletta per informare gli utenti che, dal 1° aprile 2027, il servizio non sarà più disponibile nella forma attuale e resterà attivo soltanto come misura di ultima istanza per i clienti temporaneamente privi di un venditore.

L’andamento dei mercati all’ingrosso si riflette intanto sulle bollette. Secondo le analisi di ARERA, nel quarto trimestre del 2026 le condizioni economiche dell’energia elettrica per i clienti vulnerabili registrano un incremento rispetto al trimestre precedente, mentre il prezzo unico nazionale dell’elettricità rilevato dal GME ha mostrato una forte crescita rispetto ai livelli di inizio anno. Dinamiche simili interessano il gas naturale, dove l’aumento dei costi della materia prima ha inciso sia sulle quotazioni all’ingrosso sia sul prezzo di riferimento per il servizio di tutela della vulnerabilità.

Sul fronte del Servizio a Tutele Graduali, l’Autorità ha chiarito che il passaggio al mercato libero avverrà senza interruzioni della fornitura. Dal 1° aprile 2027 entreranno in vigore le condizioni economiche contenute nell’offerta che ciascun cliente riceverà dal proprio attuale fornitore STG nel dicembre 2026. Non sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto né cambiare le modalità di ricezione della bolletta. L’offerta avrà una durata minima di dodici mesi e il cliente potrà recedere anticipatamente senza costi aggiuntivi. ARERA ha inoltre predisposto strumenti informativi specifici per accompagnare gli utenti nella transizione, ricordando che la fine delle tutele graduali non comporta la scomparsa delle garanzie generali previste dall’Autorità per tutti i consumatori.

La pressione sui costi sta riportando in primo piano anche le tecnologie dedicate alla gestione dei consumi domestici. A ottobre l’utilizzo delle funzioni di risparmio energetico integrate nei termostati connessi ha registrato a livello globale una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Programmazione automatica, rilevamento delle finestre aperte, geolocalizzazione e controllo puntuale della temperatura consentono di intervenire sui consumi senza modificare radicalmente le abitudini quotidiane. Anche una riduzione limitata della temperatura interna può contribuire a contenere in modo sensibile il fabbisogno energetico per il riscaldamento.

In questo contesto si inseriscono anche i dati raccolti da tado°, che rileva una crescita dell’utilizzo delle proprie funzioni di risparmio energetico e una maggiore attenzione degli utenti al monitoraggio dei costi. Secondo l’azienda, il 64% degli utenti consulta regolarmente l’applicazione per controllare la spesa settimanale legata al riscaldamento, una quota superiore a quella registrata nei periodi precedenti.

Commentando questa evoluzione, Christian Deilmann, cofondatore e amministratore delegato di tado°, ha dichiarato: “L’utilizzo delle nostre funzioni di risparmio energetico ha raggiunto livelli record. Alla luce dell’aumento dei prezzi del gas, il risparmio energetico sta riacquistando importanza. Prevediamo quindi che il prossimo inverno i consumatori risparmieranno energia con la stessa costanza dimostrata durante la crisi energetica del 2022. Non possono influire sui prezzi globali del gas, ma possono ridurre attivamente il proprio consumo grazie ai termostati intelligenti”.

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Pubblicato il 5 Novembre 2026