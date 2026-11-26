(Adnkronos) – Quasi un italiano su due è ben disposto all’acquisto di prodotti ricondizionati, se questi costano meno e garantiscono prestazioni equivalenti: una percentuale in crescita, che mostra come il modello di economia circolare si imponga ormai quale soluzione concreta a esigenze quotidiane sempre più complesse. È quanto emerge da un’indagine condotta da Appinio per Refurbed, il marketplace leader in Europa per i prodotti ricondizionati, che risponde a questa trasformazione annunciando due importanti novità strategiche: l’apertura di una nuova categoria dedicata a neonati e bambini e l’estensione del programma di permuta a quattro nuove tipologie di dispositivi elettronici.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026