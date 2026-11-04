Cresce il focolaio di Xylella nel Foggiano

La Xylella continua a minacciare gli uliveti del Gargano. A Cagnano Varano, sono state individuate altre 83 piante infette, che fanno salire a 413 il numero complessivo degli ulivi risultati positivi al batterio dall’inizio dell’emergenza. A denunciare l’aggravarsi della situazione e’ Coldiretti Puglia, che sollecita interventi immediati per arginare il focolaio ed evitare che il contagio possa estendersi ad altre aree della Capitanata. Un’emergenza che riporta alla memoria quanto accaduto nel Salento, dove la Xylella ha provocato la distruzione di milioni di ulivi, modificando profondamente il paesaggio e mettendo in ginocchio un intero comparto agricolo. Uno scenario che gli agricoltori del Gargano temono possa ripetersi anche in un territorio caratterizzato dalla presenza di uliveti secolari e monumentali. Il focolaio di Cagnano Varano era stato individuato nell’autunno del 2025, quando i primi controlli avevano accertato la presenza della malattia su 47 piante. Nel giro di pochi mesi la situazione si era progressivamente aggravata, prima con l’individuazione di altri 106 ulivi infetti e successivamente con ulteriori 177 positivita’ emerse durante i monitoraggi effettuati tra dicembre e gennaio, anche su esemplari monumentali. Secondo i dati presentati nel marzo scorso alla Commissione Agricoltura del Consiglio regionale pugliese, erano già state eradicate 331 piante. Ora il ritrovamento di altri 83 ulivi contagiati conferma che l’emergenza non può considerarsi superata. Coldiretti chiede di rafforzare la sorveglianza fitosanitaria, concentrando in particolare le verifiche nell’area di 400 metri attorno al focolaio, per accertare tempestivamente l’eventuale presenza di nuove infezioni.



Pubblicato il 4 Novembre 2026