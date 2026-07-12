Attualità

Crema, 19enne ucciso a coltellate in un parcheggio

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Un giovane egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato sabato sera, poco dopo le 23, a Crema. Secondo quanto ricostruito finora nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica ci sarebbe stato uno scontro tra più giovani e il diciannovenne sarebbe stato colpito con un coltello. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Cremona dove è stato constatato il decesso. Le indagini dei carabinieri sono in corso attraverso l'ascolto di testimoni e la verifica della presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Il bisonte carica e fa volare il turista, l’attacco choc a Yellowstone

15 minuti fa

Scontro tra treni ad Andria, Mattarella a cerimonia per decennale: commozione tra parenti vittime

29 minuti fa

Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato in ospedale

59 minuti fa

Autovelox, nuovo decreto: “Stop per circa 1000 dispositivi”, cosa cambia

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio