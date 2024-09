Credito, GA.FI. si consolida con fusione con Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo

(Adnkronos) – E' stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione da parte di GA.FI. – Garanzia Fidi Scpa, della Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo, che assicura alle imprese di questa regione tutte le attività e servizi di un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del nuovo testo unico bancario. GA.FI., che è presieduto da Rosario Caputo (anche presidente di Federconfidi, la federazione che riunisce i Confidi di area confindustriale), continuerà ad operare in Abruzzo con le attuali due sedi: una ad Avezzano e l’altra a Sulmona e potrà contare su circa 5.000 pmi associate oltre ai più moderni ed evoluti prodotti creditizi. La fusione realizza una integrazione tra due operatori, storicamente presenti e radicati nei rispettivi territori campano e abruzzese, per il raggiungimento di una dimensione operativa maggiore, con ottimizzazione di risorse patrimoniali, umane e relazionali. L’operazione risponde pienamente alla volontà strategica del Consiglio di amministrazione volta a favorire il consolidamento di Gafi diversificando il rischio sia sotto il profilo territoriale, che settoriale. “La fusione per incorporazione -dichiara Rosario Caputo, presidente di GA.FI- consentirà di salvaguardare il radicamento territoriale e la identità storica dei due Confidi, che sono tra i più antichi d’Italia essendo stati costituiti oltre 60 anni or sono. Inoltre, abbiamo programmi ambiziosi e di grande respiro a sostegno delle pmi abruzzesi trasferendo loro il know-how che Gafi ha acquisito con lo status di intermediario finanziario vigilato e che lo renderanno uno strumento di riferimento per lo sviluppo dell’intero tessuto imprenditoriale abruzzese. Ma non basta. Vogliamo creare un vero sistema sinergico tra imprese, banche e istituzioni affinché, ciascuno con le proprie competenze, possa contribuire alla reale crescita economica della Regione. Tutto ciò naturalmente valorizzando al massimo la prossimità al territorio e la conoscenza diretta e approfondita delle imprese e degli imprenditori”. "La fusione con GA.FI. – afferma Mario Del Corvo, già presidente della Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo – amplia l’offerta dei prodotti e dei servizi a disposizione delle imprese abruzzesi e assicura la massima attenzione al territorio, prevedendo forti investimenti per potenziare la nostra presenza. Il nuovo Confidi avrà una maggiore dimensione operativa e sarà capace di sostenere le iniziative economiche delle nostre imprese socie. Infatti, in aggiunta alla garanzia collettiva fidi, che sarà offerta con 30 banche convenzionate, il nuovo Confidi potrà sviluppare l’attività di erogazione diretta di finanziamenti, di rilascio di fideiussioni e cauzioni, di servizi fintech, di servizi finanziari di natura consulenziale, in ambito esg, sostenibilità, risparmio energetico, sicurezza informatica, finanza agevolata". "Siamo certi – conclude Del Corvo – che non potevamo fare una scelta migliore per assicurare alla nostra cooperativa di garanzia la continuità e il rilancio nell’interesse dei soci e garantire loro un più agevole accesso al credito con i più innovativi e moderni strumenti che il mercato richiede”. Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni (GA.FI. S.C.p.A.) è una società cooperativa per azioni che ha lo scopo di facilitare l’accesso al credito bancario dei propri associati attraverso la concessione di garanzie collettive a condizioni particolarmente vantaggiose e trasparenti. Il Confidi ha per oggetto lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e mutualistica di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dall’art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Settembre 2024