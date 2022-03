Creazione di un centro informativo multimediale presso la Palazzina Liberty di Piazza Tondi

L’assessorato alla Cultura del Comune di San Severo si aggiudica i fondi del Gal Daunia Rurale per la creazione di un Centro informativo multimediale presso la Palazzina Liberty “Piazzetta coperta Ex Mercato Coperto”, in pieno centro storico, con il Progetto Terre Attive.“Il progetto Terre Attive, unico nel suo genere per il nostro territorio – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – ha l’obiettivo di completare e qualificare la nostra offerta culturale locale, migliorandone la fruizione grazie all’uso di nuove tecnologie che offriranno nuovi servizi e attività esperienziali, inusuali e innovative. Un nuovo spazio di fruizione tematica accessibile, interattiva e immersiva. Un luogo dove conoscere e far conoscere il nostro territorio della Daunia, le sue bellezze, le sue tradizioni, la sua cultura. Siamo davvero soddisfatti per l’eccellente risultato conseguito”.Per rafforzare i risultati e animare con iniziative l’attrattore culturale, l’Assessorato alla Cultura ha attivato con un avviso, un partenariato con le associazioni del territorio che hanno manifestato interesse al progetto: Collettivo Carta, Foyer ’97, I Passi Dell’anima, Rotary Club, Spazio Off, Touring Club, Aps Only Food, Aps La Strada Dei Sapori, Associazione La Città Ideale, Daunia Enoica, Centro Internazionale Einaudi, Pro Loco.Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Ambra inglese.

