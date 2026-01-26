Crans-Montana, Palazzo Chigi: “Ambasciatore tornerà in Svizzera dopo costituzione di squadra investigativa comune”

(Adnkronos) –

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d’intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo rende noto Palazzo Chigi. All’incontro, cui hanno anche partecipato il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, "è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell’Ambasciatore all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026", si legge nel comunicato. Quella di scarcerare Moretti "è una decisione che noi consideriamo inaccettabile – aveva commentato Tajani sabato scorso – che offende non soltanto la memoria delle vittime e i feriti, ma anche il sentimento di tutto il popolo italiano, e non solo. Non ci sono motivazioni per scarcerarlo, se non i 200 mila franchi, perché, come aveva cercato di inquinare le prove prima di essere arrestato e come aveva cercato di fuggire, potrebbe benissimo farlo, visto il soggetto, ancora una volta".

Pubblicato il 26 Gennaio 2026