Crans-Montana, la Svizzera concede l’assistenza giudiziaria all’Italia

(Adnkronos) –
La Procura del Canton Vallese ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura di Roma in relazione all'incendio scoppiato la notte di Capodanno al bar 'Le Constellation' di Crans-Montana e costato la vita a 40 persone, tra cui sei giovani italiani. Lo ha annunciato una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia Ingrid Ryser, l'autorità competente in materia, all'emittente Radio Srf. Concretamente, questo significa che le autorità italiane avranno accesso alle prove già raccolte, ha spiegato. Dato che tra le vittime ci sono anche cittadini italiani ''ha senso che le due autorità inquirenti si uniscano, mettano in comune le risorse e lavorino congiuntamente a questo procedimento penale'', ha spiegato Ryser. A metà febbraio è previsto un primo incontro tecnico tra le autorità penali dei due Paesi. L'Ufficio federale di giustizia sarà presente con l'obiettivo di ''chiarire i dettagli della collaborazione e coordinare le procedure'', ha precisato la portavoce. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Gennaio 2026

