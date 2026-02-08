Attualità

Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime

Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato oggi domenica 8 febbraio verso le 6 al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana, situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito. Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate da Keystone-ATS, le forze dell'ordine non hanno potuto fornire informazioni sulle cause del rogo. 
Pubblicato il 8 Febbraio 2026

