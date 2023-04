Covid, verso fine pandemia: riunione Oms a inizio maggio

(Adnkronos) – E' atteso per "la prima settimana di maggio" il prossimo meeting del Comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) su Covid-19. E' quanto riferiscono all'Adnkronos Salute dagli uffici dell'agenzia Onu per la salute. La riunione potrebbe essere decisiva e i riflettori sono puntati sull'organismo che dovrà esprimere un parere alla luce della situazione della pandemia e potrebbe portare il Dg dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a decretare la fine dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic), dichiarata il 30 gennaio 2020. Mentre si avvicina anche la 76esima World Health Assembly – in programma dal 21 al 30 maggio – le premesse che precedono l'incontro imminente dell'Ihr Emergency Committee su Covid sono, innanzitutto, i dati degli ultimi report, che da diverse settimane vedono un calo costante dei casi e dei morti nel mondo, anche se con eccezioni in alcune aree e Paesi (per esempio l'India alle prese con la variante 'Arturo' di Sars-CoV-2 e con un'impennata di contagi e morti Covid). E poi ci sono le parole del Dg Oms, ribadite mercoledì scorso all'ultimo media briefing: "Rimaniamo fiduciosi che a un certo punto quest'anno saremo in grado di dichiarare la fine di Covid-19 come un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale", ha ripetuto Tedros. Anche se, ha precisato, "questo virus è qui per restare e tutti i Paesi dovranno imparare a gestirlo insieme ad altre malattie infettive". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Aprile 2023