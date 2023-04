Covid, variante Arturo fa aumentare contagi nei bimbi e colpisce gli occhi

(Adnkronos) – La variante Arturo, responsabile dell'ondata di Covid-19 che sta colpendo l'India, ha causato un aumento dei contagi nei bambini, anche molto piccoli. Casi caratterizzati da un sintomo raramente visto prima con gli altri mutanti della famiglia Omicron. A essere colpiti sono soprattutto gli occhi, con disturbi fastidiosi come rossore, bruciore e prurito. Sintomi simili a una congiuntivite allergica. A descriverlo è il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell'Accademia indiana di pediatria e componente dell'iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell'Organizzazione mondiale della sanità, fra i primi a puntare i riflettori sull'ultima variante di Sars-Cov.2, Xbb.1.16. "Sono ricominciate, negli ultimi giorni, le segnalazioni di casi pediatrici di Covid dopo un intervallo di 6 mesi – scriveva l'esperto su Twitter giovedì scorso – Sembra emergere un fenotipo infantile: neonati trattati con febbre alta, raffreddore e tosse e congiuntivite pruriginosa e non purulenta con occhi appiccicosi, non osservati nelle precedenti ondate". La scorsa settimana l'India ha registrato un aumento dei casi di Covid-19 del 70%, con un totale di oltre 36mila casi settimanali, il dato più alto da circa 7 mesi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2023