Covid, Senato Usa dichiara Fauci colpevole di oltraggio al Congresso

(Adnkronos) – Anthony Fauci – che ha guidato la risposta degli Stati Uniti alla pandemia da Covid-19 – è colpevole di oltraggio al Congresso. A deciderlo con un voto sono stati i senatori repubblicani della commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato. Il voto arriva dopo che Fauci ha invocato il Quinto Emendamento più di 100 volte durante un’audizione la scorsa settimana, rifiutandosi di rispondere alle domande per il timore che le sue dichiarazioni potessero essere utilizzate dai Repubblicani per muovere accuse contro di lui. Il presidente della commissione, il senatore Rand Paul, che da tempo cerca di attribuire a Fauci la responsabilità delle carenze nella risposta alla pandemia, ha avvertito che "ci saranno ripercussioni per il suo rifiuto di testimoniare". Il voto di oggi potrebbe avviare un processo che porterebbe il Dipartimento di Giustizia a valutare se incriminare Fauci. Paul ha dichiarato che invierà la raccomandazione della commissione direttamente al Dipartimento di Giustizia, aggirando il voto dell'intero Senato con una mossa che rompe con i precedenti e che probabilmente costituirà una prova legale e politica ad alto rischio per l'amministrazione Trump, sottolinea la Cnn. Il voto sull'accusa di oltraggio nei confronti di Fauci viene definito dal legale dell'esperto, David Schertler, una "volgare manovra politica" volta a punire l'ex direttore dell'Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive per aver esercitato i propri diritti costituzionali. "La risoluzione odierna è la continuazione della vendetta personale del senatore Paul contro il dottor Fauci, che ha dedicato 50 anni alla sanità pubblica e ha salvato innumerevoli vite", ha affermato Schertler in una dichiarazione. "È vergognoso e sbagliato che il senatore Paul stia abusando del proprio potere cercando di strumentalizzare il Dipartimento di Giustizia contro un onorevole funzionario pubblico".

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Pubblicato il 6 Agosto 2026