“Covid? La situazione in Puglia non è grave, evitiamo di drammatizzare”: lo dice in questa intervista al Quotidiano il noto epidemiologo prof. Pierluigi Lopalco, già assessore alla sanità.

Professor Lopalco, bisogna essere allarmati?

“No. La situazione non è affatto grave, bisogna evitare gli allarmismi. Si tratta di una sotto variante come tante altre che determina una forma di infezione lieve con sintomi simili a quelli di un’influenza”.

Niente di che dunque…

“Esatto. Non bisogna drammatizzare, ma neanche banalizzare perché, questo è vero, se attacca le persone anziane o fragili questa infezione può causare inconvenienti più seri”.

Quali i sintomi?

“Lo dicevo prima: sono assai simili a un’influenza e in particolare riguardano le alte vie respiratorie. In taluni casi dà anche disturbi intestinali, ma in modalità assai rare”.

Il positivo al virus è da considerare malato?

“Assolutamente no. Essere positivo non equivale a essere malato, significa solo che sei portatore del virus. E’ il caso degli asintomatici positivi. Tuttavia costoro sono potenzialmente portatori, possono infettare e dunque dovrebbero essere in isolamento”.

Lei ha dichiarato che è stato un errore sbaraccare le Usca…

“Non riguarda solo la Puglia, è un fatto generale dell’Italia. Questo ha comportato inevitabilmente un affollamento degli ospedali e dei pronto soccorso. Infatti se tanta gente avesse potuto curarsi a casa prendendo le sue belle pilloline sotto controllo medico a casa, non avrebbe assalito le cliniche. Questo ha avuto ricadute considerevoli sui pronto soccorso”.

Pronto soccorso del Policlinico di Bari, scoppia…

“Guardi, mi faccia spezzare una lancia. Non è un fatto del solo pronto soccorso del Policlinico, è una situazione strutturale specialmente d’estate. Riguarda tutti. Dipende in parte dalla carenza del personale e appunto dallo smantellamento delle Usca che avrebbero dovuto fare da filtro. Fatta eccezione per interventi urgenti come i sinistri stradali, ce ne sono tanti altri assolutamente evitabili, penso ad anziani scompensati che potrebbero benissimo essere accuditi in altra sede. Aggiungo che molte volte vi è chi affolla i pronto soccorso furbescamente pensando di avere gratuitamente visite specialistiche che altrimenti dovrebbe pagare. Ricordo che il consumo di sanità dipende anche dalla civilità e dalla maturità degli utenti”.

Bruno Volpe

