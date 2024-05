Covid, incidenza casi più alta nel Lazio: dati ultima settimana

(Adnkronos) – Covid in Italia, arrivano i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia ministero della Salute-Iss. L’indice di trasmissibilità (Rt), calcolato con dati aggiornati al 29 maggio e basato sui casi con ricovero ospedaliero, "risulta sotto la soglia epidemica, pari a 0,93, stabile rispetto alla settimana precedente (Rt 0,9); l’incidenza di casi Covid-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 23-29 maggio è pari a 1,8 casi per 100.000 abitanti, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (1,5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 16-22 maggio)". L’incidenza settimanale (23-29 maggio) dei casi diagnosticati e segnalati "risulta stabile in quasi tutte Regioni rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lazio (4 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Molise, in cui non sono stati riportati nuovi casi nella settimana di osservazione", si legge nel report. Al 29 maggio "l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,0%, stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 22 maggio). Stabile anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3%, rispetto alla settimana precedente (0,3% al 22 maggio)". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2024