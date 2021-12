Covid: in Puglia boom di nuovi casi, sono 4.200. Sei i decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 93.009 test Covid e 4.200 casi positivi: 1.251 in provincia di Bari, 534 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 514 in quella di Brindisi, 469 in provincia di Foggia, 1.003 in provincia di Lecce, 311 in provincia di Taranto nonche’ 103 residenti fuori regione e 15 di provincia in via di definizione.

Inoltre sono stati registrati 6 decessi. Ieri erano stati registrati 2.885 nuovi casi a fronte di poco piu’ di 73mila test. Attualmente sono 19.740 le persone positive, 241 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva.

Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 303.350 a fronte di 5.658.233 test eseguiti, 276.642 sono le persone guarite e 6.968 quelle decedute.

