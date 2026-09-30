Covid in Francia, impennata di casi con febbre alta e forti emicranie: i nuovi sintomi

(Adnkronos) – Anomala crescita di casi di infezioni da Sars-CoV 2 in Francia. I consulti medici per Covid sono aumentati del 76% in una settimana nel Paese, secondo i dati ministeriali riportati dalla stampa. Tra tutti i pazienti che arrivano negli i ambulatori dei dottori di medicina generale, 1 su 5 presenta ormai sintomi respiratori che suggeriscono un'infezione virale, con i classici sintomi – febbre sopra ai 38 gradi e mal di testa – difficile da differenziare senza i test, che tornano quindi in auge, mentre la sanità pubblica continua la sorveglianza e il monitoraggio delle varianti. Nel Paese la campagna vaccinale comincerà, in contemporanea con l'antinfluenzale, più tardi, il 15 ottobre, rispetto all'Italia dove parte già da inizio mese. I professionisti della salute tornano a ricordare l'importanza delle misure di protezione individuale, dell'uso della mascherina, del lavaggio delle mani, della vaccinazione per le persone a rischio. Tra le categorie che hanno priorità nella vaccinazione Oltralpe ci sono le donne in gravidanza, i pazienti asmatici, affetti da Bpco, da patologie cardiache, da diabete, da problemi renali o immunocompromessi.

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Pubblicato il 30 Settembre 2026