Attualità

Covid in Francia, impennata di casi con febbre alta e forti emicranie: i nuovi sintomi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Anomala crescita di casi di infezioni da Sars-CoV 2 in Francia. I consulti medici per Covid sono aumentati del 76% in una settimana nel Paese, secondo i dati ministeriali riportati dalla stampa.   Tra tutti i pazienti che arrivano negli i ambulatori dei dottori di medicina generale, 1 su 5 presenta ormai sintomi respiratori che suggeriscono un'infezione virale, con i classici sintomi – febbre sopra ai 38 gradi e mal di testa – difficile da differenziare senza i test, che tornano quindi in auge, mentre la sanità pubblica continua la sorveglianza e il monitoraggio delle varianti. Nel Paese la campagna vaccinale comincerà, in contemporanea con l'antinfluenzale, più tardi, il 15 ottobre, rispetto all'Italia dove parte già da inizio mese.   I professionisti della salute tornano a ricordare l'importanza delle misure di protezione individuale, dell'uso della mascherina, del lavaggio delle mani, della vaccinazione per le persone a rischio. Tra le categorie che hanno priorità nella vaccinazione Oltralpe ci sono le donne in gravidanza, i pazienti asmatici, affetti da Bpco, da patologie cardiache, da diabete, da problemi renali o immunocompromessi.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Giordania, Pil in crescita del 3% nel secondo trimestre

12 minuti fa

Esordio vincente per Djokovic a Pechino, Borges battuto in due set

24 minuti fa

Volo Dubai-Tel Aviv, cosa sappiamo sull’aereo Flydubai: in 29 secondi ha perso 4mila metri di quota

28 minuti fa

“Per fortuna Umberto Bossi è morto”: è bufera sul consigliere Pd di Reggio Emilia

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio